La remédiation cognitive est un outil de soin destiné à renforcer les ressources cognitives afin de restaurer la capacité à percevoir, à comprendre, à décider et à agir. Elle vise à réduire les conséquences de troubles cognitifs pouvant avoir un fort retentissement négatif sur la capacité des personnes à affronter leur quotidien, leurs relations interpersonnelles et à s’insérer professionnellement. Des altérations de l’attention, de la mémoire, des fonctions exécutives et visuospatiales et de la cognition sociale sont associées aux troubles mentaux sévères (dont la schizophrénie et les troubles bipolaires), à la dépression, aux troubles neurodéveloppementaux (dont les troubles du spectre autistique et les déficits de l’attention avec ou sans hyperactivité), aux lésions cérébrales (consécutives en particulier à un traumatisme, à un accident vasculaire ou à une alcoolo-dépendance) et aux affections neurodégénératives. La remédiation cognitive intervient après un bilan neuropsychologique préalable, lorsque la pathologie est stabilisée et que le traitement médicamenteux a été réduit à la posologie minimale efficace. Les compétences acquises en séances sont destinées à se généraliser et à permettre d’affronter avec plus de succès les situations quotidiennes, favorisant ainsi le rétablissement. Les programmes de remédiation cognitive reposent sur la réalisation d’exercices spécifiques verbaux, écrits ou informatisés, dans le cadre de séances groupales ou individuelles. Cet ouvrage est destiné aux professionnels − et futurs professionnels − de santé (notamment les psychiatres, psychologues, infirmiers et ergothérapeutes). Le contenu de cette seconde édition a été totalement revu et actualisé. De nouveaux chapitres concernant le traitement des personnes alcoolo-dépendantes ou souffrant de lésions cérébrales acquises ont été ajoutés.