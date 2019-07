Relations soignants-soignés

La société occidentale vit de profondes transformations marquées notamment par un individualisme exacerbé et une attitude consumériste. Le monde de la santé n'échappe pas à cette évolution et en subit les conséquences au quotidien. Il en résulte des conflits de plus en plus fréquents entre les professionnels de la santé, les personnes soignées et leurs proches. D'importantes souffrances en découlent, accompagnées de risques pour la qualité des soins.



Cet ouvrage est le fruit d'un travail patient et rigoureux qui met en évidence les processus en jeu. Il nous invite à les dépasser à l'aide d'un ensemble d'outils utilisables par chaque soignant et chaque cadre de santé.



Ce livre d'écoute et d'observations aidera les professionnels à faire face à des situations parfois difficiles mais qui contiennent presque toujours en elles des réponses et des solutions pragmatiques.

Au travers d'exemples précis, de dialogues vécus et de pistes d'analyse variées, l'auteur propose à chaque soignant un chemin de développement professionnel et personnel vivifiant.

Quelque 70 fiches permettent d'approfondir les principales thématiques développées et d'en faciliter l'application.