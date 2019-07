La relation d’aide est au cœur des pratiques soignantes puisqu’elle s’inscrit dans la relation soignant-soigné, et pour les infirmières, dans le cadre de leur rôle autonome. Toutefois, elle ne s’improvise pas ni ne se résume en recettes. En effet, la relation d’aide fait appel à des connaissances et des compétences multiples et délicates. Il est ainsi difficile de la définir et de dégager un savoir-faire relationnel.



Cet ouvrage, issu de groupes de travail du Collège des acteurs en soins infirmiers de la SFAP, permet de clarifier ce qu’est la relation d’aide en soins infirmiers en en exposant tout d'abord les cadres réglementaires et conceptuels pour dégager ensuite une définition. Il livre les clés d'une relation d'aide infirmière en insistant sur : la formation, le développement personnel, la compétence et la dimension éthique. Les auteurs définissent également les attentes de la personne soignée, les conditions d’exercice de cette relation d’aide en exposant concrètement ce qui la constitue, mais aussi ses limites et ce qu'elle n'est pas, dégageant ainsi ce qui est spécifique au rôle infirmier.



La progression du livre est animée de très nombreux cas cliniques qui donnent à cette thématique une dimension clinique et concrète indispensable, abordant des situations de soins diverses à l’hôpital, en institution de long séjour, à domicile ou encore en milieu scolaire.



Un dernier chapitre met enfin l’accent sur les valeurs communes des membres de l’équipe soignante en soulignant l’interdisciplinarité à l’œuvre dans la prise en charge de la personne malade.



Cette nouvelle édition actualisée apporte un éclairage sur le développement professionnel continu et le nouveau référentiel de formation initiale où l’enseignement du soin relationnel se trouve conforté.