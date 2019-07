Tout geste chirurgical génère un stress qui peut être responsable de profondes modifications hormonales, métaboliques et physiologiques. La convalescence postopératoire est donc un processus complexe propre à chaque patient. L’implémentation de programmes de récupération ou réhabilitation améliorée après chirurgie (RAC), l’émergence croissante de données de la littérature, et l’intérêt des différents acteurs de santé sont au cœur des questions abordées dans cet ouvrage de synthèse.

Cet ouvrage aborde à la fois les aspects techniques mais aussi organisationnels de la RAC, avec en question de fond une chirurgie moins agressive grâce à un environnement péri-opératoire adapté et une gestion optimale de la sortie du patient.

Afin d’avoir une vision d’ensemble de la RAC, les fondements scientifiques, les indications du programme, les aspects médico-économiques et les perspectives avec le développement de la e-santé sont très largement développés, et viennent éclairer les chapitres dédiés à la mise en place du programme dans un service ou dans un établissement. La mise en place de la RAC implique une cohésion et un travail multidisciplinaire. L’ouvrage s’adresse à tous les praticiens : chirurgiens, anesthésistes, infirmiers et kinésithérapeutes ; mais aussi aux cadres de santé et aux administratifs.