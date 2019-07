Rééducation de l'appareil locomoteur. Tome 2

Dans la continuité du premier tome consacré à la rééducation de l'appareil locomoteur du membre inférieur, le tome 2 "Membre supérieur" examine l'épaule, l'humérus, le coude, l'avant-bras, le poignet, la main, les doigts. Cette seconde édition, révisée et enrichie, comporte un chapitre entièrement nouveau consacré aux douleurs neuropathiques.



L'ensemble des pathologies locomotrices du membre supérieur est abordé qu'elles soient d'origine traumatique, dégénérative, inflammatoire ou neuropathiques.



Pour chaque pathologie, le livre suit systématiquement le même plan : un rappel préliminaire, l'inventaire des pièges à éviter, la clinique, les examens complémentaires, les principes de traitement, et la rééducation, avec un ou plusieurs protocoles en exemple.



Plus de 300 schémas et tableaux guident le lecteur et aident à la prise en charge rééducative.



L'ouvrage s'adresse aux étudiants en kinésithérapie et kinésithérapeutes. Il s'adresse également aux rhumatologues, chirurgiens orthopédistes, médecins du sport et médecins de médecine physique et réadaptation.