Rééducation de l'appareil locomoteur. Tome 1 : Membre inférieur

L'ensemble des pathologies locomotrices du membre inférieur de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte est abordé, qu'elles soient d'origine traumatique, dégénérative ou inflammatoire.

Pour chaque pathologie, le livre suit systématiquement le même plan : un rappel préliminaire, l'inventaire des pièges à éviter, la clinique, les examens complémentaires, les principes du traitement, et la rééducation avec un ou plusieurs protocoles en exemple.

Cette 2e édition a été entièrement revue et mise à jour, notamment en ce qui concerne les prothèses totales de hanche et du genou.

Avec une nouvelle maquette plus aérée et enrichi avec de nouvelles illustrations, ce livre compte plus de 200 schémas et plus de 150 tableaux pour aider à la prise en charge rééducative.