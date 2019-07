La main est un organe complexe de réparation délicate. Qu'elle soit lésée par un traumatisme ou par la maladie, sa rééducation, partie intégrante de l'arsenal thérapeutique, est indispensable au retour à la fonctionnalité. Rééducation de la main et du poignet présente les travaux des membres du GEMMSOR (Groupe d'étude de la main et du membre supérieur en orthèse et rééducation) et retranscrit les savoir-faire et les connaissances acquis grâce à plusieurs décennies d'expérience. Les 41 chapitres de l'ouvrage décrivent de manière méthodique, réfléchie et référencée, les domaines les plus récents de rééducation :



– l'anatomie fonctionnelle, présentée de manière novatrice : architecture musculaire, continuité anatomique ;



– les techniques de base, issues de l'expérience : bilan, examen clinique, cicatrices, techniques actives, renforcement musculaire, orthèses… ;



– la rééducation : fractures, entorses, lésions ligamentaires, cas particuliers…



Chaque thème exposé ouvre à des perspectives d'avenir enrichies par l'évolution constante de la chirurgie de la main. Le couple chirurgien-rééducateur est toujours valorisé dans une optique, un désir commun de se remettre en question face aux difficultés quotidiennes des patients blessés.



Cet ouvrage constitue une référence pour les rééducateurs (kinésithérapeutes, ergothérapeutes, orthésistes appareilleurs), les médecins de médecine physique, les chirurgiens, les étudiants en masso-kinésithérapie, ergothérapie et ceux préparant le diplôme d'orthopédiste-orthésiste.



Plus de 40 collaborateurs du GEMMSOR, kinésithérapeutes, ergothérapeutes, orthésistes agréés, mais aussi chirurgiens et enseignants, ont contribué à la rédaction de cet ouvrage.