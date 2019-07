Dans l'histoire de la réanimation, la réanimation hépatosplanchnique est un domaine de développement récent. Les concepts physiopathologiques et les thérapeutiques sont en effet en pleine mutation.

Divisé en trois parties, l'ouvrage présente tout d'abord les différentes formes de l'insuffisance hépatocellulaire et les principes de leur prise en charge. Il fait ensuite le point sur les cirrhoses du foie, avant d'approfondir la réanimation du territoire hépatosplanchnique. Les questions cliniques quotidiennes sont bien entendu abordées, sans que soient négligés les concepts théoriques, allant de la prévention des hémorragies digestives en réanimation ou de la prise en charge des complications digestives en oncohématologie jusqu'aux concepts les plus récents sur la translocation bactérienne ou les concepts d'hémodynamique splanchnique.

Cet ouvrage, signé par des experts français et internationaux, s'attache à démontrer l'importance des avancées obtenues ces vingt dernières années dans la prise en charge des maladies graves du foie et de la circulation splanchnique. Il est aussi l'illustration de leurs limites et des progrès restant à faire pour obtenir de réelles avancées thérapeutiques.

À l'interface de plusieurs disciplines, Réanimation hépatosplanchnique intéressera donc non seulement les réanimateurs dans leur ensemble – médicaux, chirurgicaux ou spécialisés en chirurgie cardiothoracique –, mais aussi les hépato-gastroentérologues, les oncologues et infectiologues.