Réanimation et soins intensifs en néonatologie

La médecine et la réanimation néonatales se sont construites, en France, sur une triple base : le soin, l'enseignement et la recherche. Dans le droit fil de cette triple mission, le présent ouvrage dresse un panorama des connaissances et données actuelles sur les situations pathologiques, les techniques et les approches thérapeutiques relevant des soins aux nouveau-nés nécessitant une hospitalisation.

Centré sur la réanimation et les soins intensifs, l'ouvrage est organisé de la façon suivante : ● principes d'organisation et prises en charge globales ; ● conséquences néonatales des pathologies et prises en charge maternelles et foetales ; ● adaptation à la vie extra-utérine et période transitionnelle : physiologie et principes de base ; ● pathologies et situations cliniques par appareil.

Fruit de l'expérience de spécialistes de la discipline, qui l'enseignent et la pratiquent quotidiennement dans des secteurs de réanimation et soins intensifs, ce manuel, à la fois exhaustif et didactique, est l'outil indispensable des professionnels de santé souhaitant d'une part enrichir leur apprentissage initial ou le mettre à jour dans le cadre de leur formation continue, d'autre part disposer d'un ouvrage pratique auquel ils puissent se référer au lit du malade. Il s'adresse aux pédiatres néonatologistes, et en particulier à ceux qui travaillent dans des secteurs de réanimation et soins intensifs, mais également à tous les intervenants concernés par la période périnatale : pédiatres de maternité, infirmières et puéricultrices, sages-femmes, gynécologues obstétriciens, ainsi qu'aux internes qui y trouveront autant un précieux outil de formation qu'une aide au quotidien.