Railroad Track Mechanics and Technology
1st Edition
Proceedings of a Symposium Held at Princeton University, April 21 - 23, 1975
Description
Railroad Track Mechanics and Technology is a collection of paper that discusses the advancement in the various areas of railroad track technology. The title’s emphasis is on tackling the concerns that revolve around the track-train interaction. The first part of the text presents the articles about general topics, which include the FRA track research program and balanced national transportation budget. Next, the selection presents the technical materials, such as railroad track structure for high-speed lines; cause and effects of wheel load variation on the high-speed operating line; and the effect of lateral loads on track movement. The book will be of great use to the engineers and technicians who work in rail way transportation industry.
Table of Contents
- PREFACE
- INTRODUCTION
- SYMPOSIUM PROGRAM
- GENERAL PAPERS
- Chapter 1: GETTING DOWN TO BASICS
- Publisher Summary
- Chapter 2: THE FRA TRACK RESEARCH PROGRAM: ITS ORIGIN AND DEVELOPMENT
- Publisher Summary
- INTRODUCTION
- LEGISLATIVE MANDATE FOR FEDERAL RAILROAD RESEARCH
- EVOLUTION OF THE TRACK RESEARCH PROGRAM
- IDENTIFICATION OF OBJECTIVES
- RESEARCH APPROACH
- PROGRAM SUPPORT PROJECTS
- PROGRAM COST
- THE FACILITY FOR ACCELERATED SERVICE TESTS
- CONCLUSIONS
- Chapter 3: A BALANCED NATIONAL TRANSPORTATION BUDGET — A GROWING POSSIBILITY
- Publisher Summary
- INTERIM FINANCIAL AID
- FEDERAL LOAN ASSISTANCE
- GRANTS AND SUBSIDIES
- GOVERNMENT TAKEOVER
- LOANS AND GRANTS FOR RIGHT-OF-WAY IMPROVEMENT
- TRUST FUNDS
- PUBLIC SERVICE JOBS
- Chapter 1: GETTING DOWN TO BASICS
- TECHNICAL PAPERS
- Chapter 4: RAILROAD TRACK STRUCTURE FOR HIGH-SPEED LINES
- Publisher Summary
- 1 INTRODUCTION
- 2 BALLASTED TRACK
- 3 TRACK STRUCTURE ON A RIGID PAVEMENT
- 4 CALCULATION OF DIMENSIONS FOR A RIGID PAVEMENT
- 5 RESEARCH PROJECTS
- 6 RECOMMENDATION
- 7 CONCLUDING OBSERVATION
- APPENDIX 1 ESTIMATE OF THE WHEEL LOAD AND WHEEL LOAD FLUCTUATIONS OF A TRAIN
- APPENDIX 2 ANALYSIS OF BENDING STRESSES IN A THREE-LAYER SYSTEM
- APPENDIX 3 ANALYSIS OF BENDING STRESSES IN A FOUR-LAYER SYSTEM
- DISCUSSION
- Chapter 5: CAUSE AND EFFECTS OF WHEEL LOAD VARIATION ON THE HIGH SPEED OPERATING LINE
- Publisher Summary
- 1 INTRODUCTION
- 2 VERY LARGE WHEEL LOAD CAUSED ON THE TOKAIDO SHINKANSEN BY 951-TYPE TEST TRAIN [2]
- 3 WHEEL LOAD VARIATIONS OBSERVED IN THE SPEEDUP TEST BETWEEN SHIN-OSAKA AND OKAYAMA ON THE SAN-YO SHINKANSEN
- 4 COMPOSITION OF TRACK FOR A HIGH SPEED RAILWAY FROM THE VIEWPOINT OF THE SUPPRESSION OF WHEEL LOAD VARIATION
- 5 DEVELOPMENT OF IMPROVED TRACK STRUCTURE WITH BALLAST, USED IN THE NATIONWIDE SHINKANSEN NETWORK
- 6 CONCLUDING REMARKS
- DISCUSSION
- Chapter 6: FORCES AND BEHAVIOR OF RAILROAD TRACKS AT VERY HIGH TRAIN SPEEDS; STANDARDS ADOPTED BY SNCF FOR ITS FUTURE HIGH SPEED LINES (250 to 300 km/h)
- Publisher Summary
- 1 INTRODUCTION
- 2 BOGIE STABILITY
- 3 INDUCED FORCES
- 4 QUALITY OF TRACK GEOMETRY
- 5 STANDARDS ADOPTED BY SNCF
- CONCLUSIONS
- DISCUSSION
- Chapter 7: THE EFFECT OF LATERAL LOADS ON TRACK MOVEMENT
- Publisher Summary
- 1 INTRODUCTION
- 2 THE RESISTANCE OF INDIVIDUAL SLEEPERS TO LATERAL FORCES
- 3 TRACK ANALYSES
- 4 DYNAMIC LOADS
- 5 LATERAL SHIFTING OF TRACK UNDER A MOVING LATERAL LOAD; EXPERIMENTAL EVIDENCE
- 6 CURRENT RESEARCH
- 7 DISCUSSION
- ACKNOWLEDGEMENTS
- DISCUSSION
- Chapter 8: LATERAL BUCKLING OF RAILROAD TRACKS DUE TO CONSTRAINED THERMAL EXPANSIONS — A CRITICAL SURVEY
- SUMMARY
- 1 INTRODUCTION
- 2 TRACK BUCKLING TESTS
- 3 TRACK BUCKLING ANALYSES
- CONCLUSIONS
- ACKNOWLEDGMENT
- DISCUSSION
- Chapter 9: THE EXPERIMENTAL DETERMINATION OF THE AXIAL AND LATERAL TRACK-BALLAST RESISTANCE
- SUMMARY
- 1 INTRODUCTION AND STATEMENT OF PROBLEM
- 2 THE LATERAL RESISTANCE OF THE TRACK
- 3 AXIAL RESISTANCE OF THE TRACK
- 4 CONCLUSIONS
- Chapter 10: RECENT INVESTIGATIONS OF THE DYNAMIC MODULUS OF ELASTICITY OF THE TRACK IN BALLAST WITH REGARD TO HIGH SPEEDS
- Publisher Summary
- 1 GENERAL INTRODUCTION
- 2 VEHICLE - TRACK - MODEL
- 3 TESTS AND EXPERIMENTAL DETERMINATION OF THE DYNAMIC E-MODULUS OF THE TRACK AND OF THE DAMPING
- 4 EXPERIMENTS FOR THE DETERMINATION OF DYNAMIC STIFFNESS AND DAMPING ON RAILROAD TRACKS IN ENGLAND
- 5 CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS
- DISCUSSION
- Chapter 11: THE CURRENT STATUS OF MEASUREMENTS AND EVALUATION TECHNIQUES FOR STRUCTURE-BORNE SOUND MEASURED AT THE TRACK
- Publisher Summary
- 1 GENERAL
- 2 MEASUREMENT OF STRUCTURE-BORNE SOUND [1]
- 3 EVALUATION OF MEASUREMENTS OF STRUCTURE-BORNE SOUND
- 4 THE LIMITS OF FREQUENCY ANALYSIS [4]
- DISCUSSION
- Chapter 12: THE DEVELOPMENT OF ANALYTICAL MODELS FOR RAILROAD TRACK DYNAMICS
- ABSTRACT
- INTRODUCTION
- DEVELOPMENT OF A MODEL
- VALIDATION OF THE MODEL
- CONCLUSIONS
- ACKNOWLEDGEMENT
- DISCUSSION
- Chapter 13: DEVELOPMENT OF THE PRESTRESSED CONCRETE TIE IN THE USA
- Publisher Summary
- INTRODUCTION
- EARLY TIE PROBLEMS AND SOLUTIONS
- SPECIFICATIONS
- PERFORMANCE OF INTERMEDIATE TIES
- STRENGTHENING THE SPECIFICATIONS
- SERVICE TESTS FOR NEW TIES
- PERFORMANCE OF NEW TIES
- FUTURE MODIFICATIONS OF SPECIFICATIONS
- DISCUSSION
- Chapter 14: THE MECHANICS OF RAIL FASTENERS FOR CONCRETE SLAB TRACK
- SUMMARY
- 1 INTRODUCTION
- 2 VERTICAL ELASTICITY OF FASTENERS
- 3 TRANSVERSE ELASTICITY
- 4 OTHER MODES OF ELASTICITY
- 5 DAMPING
- 6 PRACTICAL ASPECTS
- 7 FUTURE TRENDS
- Chapter 15: REQUIREMENTS FOR THE RELIABILITY ASSESSMENT OF RAILROAD RAIL IN SERVICE
- ABSTRACT
- BACKGROUND
- WEB DEFECTS OUTS IDE OF JOINT BAR REGION ACCOUNT FOR 20% OF THE DERAILMENTS BUT ONLY 3% OF THE DETECTED POPULATION
- RELIABILITY ANALYSIS
- APPLICATION TO RAIL
- SUMMARY
- DISCUSSION
- Chapter 16: A REVIEW OF RAIL—WHEEL CONTACT STRESS PROBLEMS
- ABSTRACT
- 1 INTRODUCTION
- 2 THEORY OF CONTACT OF FRICTIONLESS COUNTERFORMAL, ELASTIC BODIES (HERTZIAN FORMULATION)
- 3 CONFORMAL CONTACT PROBLEMS
- 4 ROLLING CONTACT, ADHESION, AND CREEP
- 5 ADDITIONAL NON-HERTZIAN EFFECTS
- 6 PLASTIC DEFORMATIONS AND RESIDUAL STRESSES
- 7 CONCLUSIONS
- ACKNOWLEDGMENT
- DISCUSSION
- Chapter 17: AN INTRODUCTION TO THE FRACTURE MECHANICS OF RAILROAD RAILS
- ABSTRACT
- INTRODUCTION
- THE CRITICAL CONDITIONS FOR UNSTABLE, RAPID FRACTURE
- MEASUREMENT OF KC AND APPLICATIONS
- VARIABLES WHICH AFFECT FRACTURE TOUGHNESS
- MATERIALS
- DESCRIPTION OF TESTS
- RESULTS
- DISCUSSION
- ACKNOWLEDGMENT
- DISCUSSION
- Chapter 18: SELECTION AND PERFORMANCE OF RAILROAD BALLAST
- ABSTRACT
- INTRODUCTION
- PART 1 – SELECTION OF BALLAST BALLAST FIELD RATING
- STANDARD LABORATORY CLASSIFICATION TESTS
- CORRELATION OF FIELD RATING WITH CLASSIFICATION TESTS
- BALLAST SPECIFICATION REQUIREMENTS
- DISCUSSION OF ERRORS
- PART 2 - PLACEMENT AND PERFORMANCE OF BALLAST
- ONE DIMENSIONAL VIBRATION TEST
- STANDARD TRIAXIAL TESTING OF COTEAU DOLOMITE
- REPEATED LOADING TESTS ON COTEAU DOLOMITE
- MODEL TESTS
- CONCLUSIONS
- ACKNOWLEDGEMENT
- DISCUSSION
- Chapter 19: A CONTRIBUTION TO BALLAST MECHANICS
- SUMMARY
- INTRODUCTION
- BALLAST STABILITY
- THE BALLAST BED UNDER LOAD
- LATERAL TRACK RESISTANCE
- THE WING-TIES BY SCHUBERT
- Chapter 20: DEFORMATION OF RAILWAY BALLAST UNDER REPEATED LOADING CONDITIONS
- SUMMARY
- 1 INTRODUCTION
- 2 BEHAVIOUR OF BALLAST IN THE TRACK
- 3 LABORATORY TESTS
- 4 TEST RESULTS - AXIAL STRAIN
- 5 PERMANENT LATERAL STRAIN
- 6 ELASTIC PROPERTIES
- 7 PROGRAMMED LOADING
- 8 CONCLUSIONS AND PRACTICAL IMPLICATIONS OF TEST RESULTS
- ACKNOWLEDGEMENTS
- Chapter 4: RAILROAD TRACK STRUCTURE FOR HIGH-SPEED LINES
- INDEX
Details
- No. of pages:
- 446
- Language:
- English
- Copyright:
- © Pergamon 1978
- Published:
- 1st January 1978
- Imprint:
- Pergamon
- eBook ISBN:
- 9781483188218