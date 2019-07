Radioprotection en milieu médical

Fondements de la radioprotection. I — Nature et origine des rayons ionisants. II — Interaction des rayonnements ionisants avec la matière. III — Grandeurs et unités en radioprotection. IV — Exposition naturelle et artificielle. V — Effets biologiques des rayonnements ionisants. VI — Effets pathologiques des rayonnements : effets déterministes. VII — Grossesse et exposition médicale. VIII — Effets pathologiques des rayonnements ionisants : effet stochastiques. IX — Expositions aux radionucléides : médecine nucléaire, accidents et attentats. X — Doses délivrées au patient en radiodiagnostic. Quantification et optimisation. XI — Doses délivrées en scanographie. Quantification et optimisation. XII — Radioprotection des patients : niveaux de référence, guide des procédures et des indications des examens d'imagerie. XIII — Organisation de la radioprotection. XIV — Organisation de la radioprotection dans un service d'imagerie médicale. Tests de formation médicale continue.