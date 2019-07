Psychopathologie transculturelle

I — Culture et psychopathologie. 1. Éléments d'anthropologie médicale. 2. Évolutions et perspectives de la psychiatrie culturelle. 3. Les débats autour de la question culturelle en clinique. 4. Effets de la migration et de l'exil. 5. Parents-enfants en situation migratoire : une nouvelle clinique des métissages. II — Évaluations et soins. 6. L'évaluation clinique en situation transculturelle. 7. Tests psychologiques et facteurs culturels. 8. Les soins en situation transculturelle. III — Âges de la vie. 9. Périnatalité : des mères et des bébés en exil. 10. Enfance : entre vulnérabilité et créativité. 11. Adolescence : la construction identitaire et ses aléas. 12. Approche historique et culturelle des troubles des conduites alimentaires. 13. Adulte : des hommes et des femmes métisses. 14. Vieillir en situation migratoire. IV — Recherche. 15. Méthodes en recherche transculturelle. 16. L'étude du bilinguisme précoce : une recherche transculturelle