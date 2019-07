Psychopathologie générale des âges de la vie

Introduction : Psychopathologie contemporaine : problématiques et enjeux

PARTIE I : LES PROBLÉMATIQUES, LES ENJEUX THÉORIQUES

Chapitre 1 : Du cerveau au psychisme

Chapitre 2 : Articulation neuropsychologique et psychopathologie

Chapitre 3 : Continuités et discontinuités du devenir : vers une nouvelle psychopathologie

Chapitre 4 : Le corps et l'esprit

Chapitre 5 : La sexualité

PARTIE II : LES APPLICATIONS THÉORIQUES

Chapitre 6 : L'héritage freudien : cap sur l'avenir

Chapitre 7 : La question du lien au regard de la psychanalyse et de la théorie de l'attachement

Chapitre 8 : Les âges de la vie, les moments clés, le développement

Chapitre 9 : Étude développementale, clinique et théorique des conditions d'émergence de la subjectivité

PARTIE III : LES DÉCLINAISONS CLINIQUES

Chapitre 10 : Sémiologie et nosographie en psychiatrie et en psychopathologie

Chapitre 11 : De la dépendance pathologique à l'addiction : une véritable révolution culturelle

Chapitre 12 : Le langage de l'acte, entre appel à l'environnement et tentative de figuration

Chapitre 13 : Travail et santé mentale

Chapitre 14 : À propos du traumatisme psychique : le modèle de l'enfant et l'hypothèse d'une « trace anti-mnésique »

Chapitre 15 : Cultures, langues, migrations et psychopathologie

PARTIE IV : LE SOIN PSYCHIQUE

Chapitre 16 : L'entretien clinique

Chapitre 17 : Soigner, traiter