Psychopathologie en service de pédiatrie

I Généralités. 1. Histoires. 2. Définitions. 3. Dispositifs. 4. Clinique différentielle. 5. Champs d'application. 6. Spécificités de l'équipe de liaison. II Problématiques et enjeux. A. Problématiques psychiques. 7. La demande. 8. Les jeux d'identifications. 9. Amour et haine. 10. Place de la mort. 11. Sexualité en pédiatrie. 12. À qui appartient le corps ?. 13. La parole de l'enfant - l'enfant et sa maladie. B. Enjeux institutionnels. 14. Responsabilités. 15. Intimité et secrets. 16. Hospitalisation et séparation. 17. Relais et passage chez les adultes. 18. Enjeux éthiques. III Situations spécifiques à l'hôpital pédiatrique. A. Spécificités en fonction du milieu et de l'âge. 19. Urgences pédiatriques. 20. Réanimation pédiatrique. 21. Chirurgie pédiatrique. 22. Oncologie pédiatrique. 23. Périnatalité (maternité et néonatologie). 24. Pédiatrie générale. B. Phénoménologie de la maladie. 25. Maladies aiguës - maladies chroniques. 26. Douleur et souffrance. 27. Observance. 28. Guérison. 29. La mort d'un enfant : accompagnement et travail de deuil. C. Situations médicolégales et médicosociales. 30. Maltraitance. 31. Souffrance psychosociale et carences éducatives. 32. Handicap. IV Répercussions psychiques de certaines pathologies somatiques rencontrées à l'hôpital pédiatrique - soma et psyché. A. Neurologie pédiatrique. 33. Troubles des apprentissages. 34. Épilepsies. 35. Infirmités motrices cérébrales. 36. Tumeurs cérébrales. B. Oncologie pédiatrique et maladies du sang. 37. Cancers de l'enfant. 38. Hémophilie. 39. Infection par le VIH. C. Néphrologie pédiatrique. 40. Insuffisance rénale - hémodialyse et dialyse péritonéale. 41. Transplantation rénale. D. Maladies métaboliques et endocriniennes. 42. Diabète insulinodépendant. 43. retard de croissance - retards pubertaires. 44. Désordres de la différenciation. 45. Dysgénésies gonadiques. E. Maladies respiratoires. 46. Asthme. 47. Mucoviscidose. F. Autres affections médicales. 48. Maladies rares. 49. Maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. 50. Cardiopathies. G. Chirurgie pédiatrique. 51. Chirurgie urogénitale et viscérale. 52. Pathologies orthopédiques - traumatologie. V Manifestations somatiques et comportementales de certains problèmes psychiques - psyché et soma. A. Attaques du corps. 53. Scarifications. 54. Tentatives de suicide. B. troubles des conduites alimentaires. 55. Anorexie mentale. 56. Boulimie. 57. Surcharge pondérale et obésité. C. Consommation de produits. 58. Consommation de produits. D. Pathologie fonctionnelle et psychosomatique. 59. Pathologie fonctionnelle et psychosomatique. E. Instabilité psychomotrice. 60. Instabilité psychomotrice. VI Autisme et troubles envahissants du développement. 61. Rappel diagnostiques, nosologiques, épidémiologiques et thérapeutiques. 62. Place de l'autisme et des psychoses infantiles à l'hôpital pédiatrique. VII Aspects thérapeutiques. 63. Travail de liaison. 64. Consultations thérapeutiques. 65. Traitements de psychotropes : prescriptions en pédopsychiatrie de liaison. 66. Éducation thérapeutique. 67. Aspects préventifs. 68. Qualité de vie et pédopsychiatrie de liaison. VIII Enseignement et recherche en pédopsychiatrie de liaison.