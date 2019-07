Avant-propos. I — Psychopathologie et psychodynamique du travail : approche conceptuelle. 1. Les psychiatres et le travail. 2. Le travail entre souffrance et plaisir. 3. Normalité, souffrance et défenses. 4. Le paradoxe de la double centralité : centralité de la sexualité et centralité du travail vis-à-vis de la santé mentale. 5. Contribution de la clinique à l'analyse de l'intelligence au travail. 6. Incidences psychologiques de la coordination des intelligences. 7. Analyse différentielle de la souffrance au travail chez les hommes et chez les femmes. II — Entités psychopathologiques liées au travail. 8. Préambule : principes de l'analyse étiologique des pathologies mentales en lien avec le travail. 9. Entités psychopathologiques liées au travail. III — Interventions et perspectives thérapeutiques.10. Éléments de législation du travail. 11. Réinsertion et réadaptation par le travail. 12. Dispositifs institutionnels. 13. Approche psychothérapeutique des patients souffrant de troubles psychiques en rapport avec le travail. 14. Les acteurs engagés sur les questions de psychopathologie du travail. 15. Méthodes d'intervention en entreprise. Bibliographie. Index.