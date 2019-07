Psychopathologie de la scolarité

I École maternelle. 1. Enjeux psycho-développementaux de 2 ans et demi à 6 ans. 2. Organisation de l'école. 3. Repérage des difficultés. 4. Comment est organisé et comment fonctionne le dispositif de repérage existant à l'école maternelle ? II École élémentaire. 5. Enjeux psycho-développementaux de 6 à 11 ans. 6. Organisation de l'école. 7 Repérage des difficultés. 8. Comment fonctionne le dispositif de repérage et d'aide au sein de l'Éducation nationale ? III Concepts transversaux. 9. Place des parents dans la scolarité. 10. La question de la mixité. 11. Le groupe-classe. 12. Rythmes scolaires. 13. Psychopathologie du redoublement.14. Organisation des services d'aide et de repérage en milieu scolaire. 15. Scolarisation des handicapés. 16. Systèmes éducatifs européens. IV Le collège. 17. Enjeux psychiques. 18. Organisation du collège. 19. Repérage des difficultés. 20. Collège et adolescence : une rencontre trop ambitieuse ? 21. Place de la famille. 22. Dispositif de repérage et d'aide existant au sein de l'Éducation nationale. V Le lycée. 23. Qui sont les lycéens ? 24. Organisation du lycée. 25. Enjeux développementaux. 26. Repérage des difficultés. 27. Place des parents. 28. Dispositif d'aide et de repérage existant au sein de l'Éducation nationale. VI Les enseignants. 29. Qui sont-ils ? 30. Comment sont-ils formés ? 31. Personnel non enseignant. 32. Relation pédagogique. 33. Peut-on vraiment parler de communauté éducative dans tous les établissements ? 34. Enseignement privé. VII L'Université - L'enseignement supérieur. 35. Organisation des études. 36. Enjeux psycho-développementaux, nouvelles contraintes. 37. Repérage des difficultés. 38. Place de la famille. 39. Structures d'aide et de repérage à l'université.