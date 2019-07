Psychopathologie de la périnatalité et de la parentalité

Cet ouvrage rassemble les éléments essentiels à l'approche de la psychopathologie périnatale. Cette deuxième édition, actualisée et remaniée, présente les différents troubles dans une perspective clinique. La psychopathologie est éclairée d'études provenant de disciplines connexes dont, notamment, la biologie mais également la sociologie et l'anthropologie, indispensables aujourd'hui à l'étude de la parentalité. Les hypothèses théoriques sont rapportées aux recherches qui les sous-tendent avec près de mille références bibliographiques.

La première partie s'attache à l'étude de la parentalité et notamment à la formation des couples, aux séparations, au désir et projet d'enfant, à l'abandon et à l'adoption, à l'homoparentalité et aux grossesses à l'adolescence. La deuxième partie a pour objet la psychopathologie périnatale proprement dite. Les questions classiques de la dépression périnatale et des psychoses puerpérales sont actualisées. D'autres thèmes sont approfondis ou réexaminés : l'addiction et la maternité, les troubles anxieux, le deuil et sa prise en charge, l'infanticide et le déni de grossesse, les troubles du comportement alimentaire, la schizophrénie. Le chapitre sur les troubles de la paternalité est profondément remanié. Les conséquences physiologiques et psychologiques sur l'enfant des différents troubles sont exposées et discutées. Le dernier chapitre porte sur les thérapeutiques – psychotropes, psychothérapies et soins institutionnels – avec de nombreuses références pour une aide à la décision.