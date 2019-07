"Psychologie positive et personnalité est une ambitieuse vue d'ensemble d'un large éventail d'approches de la personnalité. Là où certains ont cherché à réduire le champs des psychothérapies, Firouzeh Mehran nous aide à l'étendre".

Robert L. Leahy, Ph. D

Président de l'International Association for Cognitive Psychotherapy

Héritière du courant humaniste, installée et reconnue aux Etats-Unis, la psychologie positive fait son apparition en France. Courant éphémère pour les uns, véritable tournant dans la conception de la santé mentale et la prise en charge du patient pour les autres, la psychologie positive bouscule la tradition et interroge les pratiques.

Une analyse sérieuse et documentée s'imposait sur cette « nouvelle psychologie » : d'où vient ce mouvement ? Quels en sont les précurseurs et les concepts-clés ? En quoi des valeurs comme la gratitude ou l'espoir sont-elles des ressorts thérapeutiques ? Quelles applications concrètes peuvent appuyer la pratique clinique ? Quelles techniques thérapeutiques propose la psychologie positive ?

Centrée sur les forces du patient plutôt que sur ses symptômes, prônant l'espoir contre la rumination, la psychologie positive répond à la maladie par une clinique positive de la santé, du bonheur et des forces humaines. En renforçant les traits positifs de la personnalité des patients, elle leur permet de devenir résilients et d'accroître leur capacité de mieux-vivre.

À travers un parcours exhaustif, le lecteur découvrira cette thérapie émergente en France et en appréciera l'originalité. Le clinicien pourra extraire des techniques positives qui lui seront utiles dans sa pratique.