Psychologie positive et bien-être au travail

I La psychologie positive : principes et modèles. 1. Appliquer la psychologie positive dans le monde du travail. 2. Échelles d'évaluation en psychologie positive. 3. Psychologie positive et bien-être des groupes : le moral. 4. La valeur d l'Islam et le monde du travail au Maghreb. 5. Bien-être et santé : le rôle de la gratitude. II La psychologie positive en action. 6. Interventions psychologiques en entreprise et résolution de problèmes : les méthodes comportementales et cognitives (MCC). 7. La mindfulness en entreprise : bien-être et performance. 8. Bon stress, mauvais stress et performance. La variable de la fréquence cardiaque. 9. Évaluation d'une prise en charge stress professionnel au sein d'un hôpital de jour. 10. La thérapie du bien-être. Théorie, pratique et résultats.