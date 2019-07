Protocoles en anesthésie et analgésie obstétricales

Cet ouvrage collaboratif synthétise les différents protocoles de pratique clinique et d’anesthésie en obstétrique de plusieurs maternités françaises collaborant au sein du Club Anesthésie-Réanimation en Obstétrique (CARO), répondant ainsi à un besoin de références de pratique clinique.

L’ouvrage, rédigé sous la forme de fiches claires et synthétiques, a été mis à jour et augmenté pour cette 3e édition. Les trois parties « Avant la naissance », « Accouchement et césarienne » et « Autres protocoles » (comprenant les soins post-opératoires et la prise en charge de pathologies très spécifiques) ont été actualisées et enrichies.

Ont notamment été mises à jour les fiches « Règles relatives au jeûne », « Recommandations pour les patientes cardiaques », « Prévention de l’hypotension post-rachianesthésie », « Hémorragie du post-partum » et « Diagnostic de suspicion d’embolie, liquide amniotique ». Mais surtout, afin d’être au plus près de l’actualité de la pratique clinique, les fiches « Gestion d’une brèche de dure-mère accidentelle au cours d’une analgésie péridurale », « ECMO », « Urapidil », « Transfusion incompatible pour groupes/ACI rares » et « Syndrome post-traumatique » ont été ajoutées. Les fiches suivent les dernières recommandations dans chacun des domaines d’exercice.

Écrit par des anesthésistes spécialisés en anesthésie obstétricale, ce guide permet aux jeunes professionnels et à ceux qui ont un exercice irrégulier en maternité d’acquérir des références indispensables pour leur pratique. Il constitue également une base solide au moment de la certification des établissements pour étayer les protocoles dans les maternités.