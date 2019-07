Protocoles en anesthésie et analgésie obstétricales

I Avant la Naissance. 1. Information aux patientes. 2. Règles relatives au jeûne et apports liquidiens en milieu obstétrical. 3. Anesthésie de la femme enceinte pour chirurgie non obstétricale. 4. Maladie de Willebrand : conduite à tenir pour l'accouchement. 5. Syndromes drépanocytaires majeurs. 6. Bilan annuel des complications dégénératives des drépanocytoses. 7. Syndromes thalassémiques majeurs. 8. Hémoglobinopathies peu ou asymptomatiques. 9. Prise en charge de l'anémie gravidopuerpérale. 10. Autotransfusion et érythropoïétine en obstétrique. 11. Obésité : grossesse et accouchement. II Accouchement et césarienne. 12. Conditions préalables et indications de l'analgésie péridurale. 13. Contre-indications de l'anesthésie péridurale. 14. Analgésie péridurale et hémostase.15. Évaluation du bloc moteur et sensitif sous analgésie péridurale. 16. Prévention des compressions nerveuses périphériques sous analgésie péridurale. 17. Réalisation d'une analgésie péridurale obstétricale. 18. Péri-rachianesthésie combinée en obstétrique. 19. Analgésie de l'accouchement : exemples. 20. Péridurale et utérus cicatriciel. 21. Anesthésie pour grossesse multiple. 22. Anesthésie pour extraction instrumentale. 23. Hypertonie utérine. 24. Anesthésie générale pour césarienne. 25. Prévention des nausées et vomissements postopératoires. 26. Protocole Esméron ® -Bridion ® en cas de contre-indication à la Célocurine ®. 27. Rachianesthésie pour césarienne. 28. Prévention de l'hypotension survenant pendant une rachianesthésie. 29. Péri-rachianesthésie combinée pour césarienne. 30. Extension de péridurale pour césarienne en cours de travail. 31. Classification des césariennes selon les recommandations de Lucas. 32. Protocole de prise en charge de la douleur en cas de déclenchement. 33. Salle de surveillance post-interventionnelle en obstétrique. III Autres protocoles. 34. Blood patch. 35. Céphalée du post-partum. 36. Hémorragie du post-partum. 37. Utilisation du sulprostone dans les hémorragies obstétricales. 38. Utilisation du dinoprostone dans les hémorragies obstétricales. 39. Novoseven ® et hémorragie du post-partum. 40. Lésions neurologiques en post-partum. 41. Conduite à tenir en cas de troubles sensitivo-moteurs en post-partum. 42. Procédure pour le diagnostic biologique de l'embolie amniotique. 43. Diabétique en salle de travail. 44. Prophylaxie de l'endocardite infectieuse. 45. Maladie thrombo-embolique veineuse en post-partum. 46. Organigramme diagnostique de l'embolie pulmonaire cruorique non massive. 47. Danaparoïde sodique et grossesse. 48. Pré-éclampsie, éclampsie. 49. Choc anaphylactique pendant la grossesse. 50. Arrêt cardiaque chez la femme enceinte. 51. Protocole d'Intralipide ® en cas d'arrêt cardiaque dû à un anesthésique local. 52. Antivitamines K et allaitement. 53. Troubles psychiatriques en post-partum. 54. Femme enceinte consommatrice de substances psycho-actives.