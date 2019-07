Les prothèses partielles de genou, unicompartimentales et fémoropatellaires, sont l'objet d'un nombre croissant d'indications, des progrès considérables ont été effectués à la fois dans les matériaux utilisés et les techniques de pose.



Dans un premier temps, la monographie fait le point sur les différents types de prothèses unicompartimentales :



– Cinématique et biomécanique ;



– Modalités de fixation ;



– Indications et alternatives thérapeutiques ;



– Échec, usure, résultats et reprises sont largement évoqués.



Dans un second temps, l'ouvrage aborde les spécificités des prothèses fémoropatellaires :



– Cahier des charges ;



– Modèles d'implants et techniques chirurgicales ;



– Indications, résultats, causes d'échec et reprises sont précisément décrits.



L'originalité de la démarche réside dans la volonté des auteurs de dresser un panorama exhaustif des possibilités offertes par ces deux types de prothèses partielles de genou en soulignant pour chacune les spécificités et les indications les plus favorables.



Rédigé sous l'égide d'auteurs issus de l'École Lyonnaise de chirurgie du genou, l'ouvrage est le fruit de la riche et diverse expérience clinique des différents contributeurs. Il s'adresse aux chirurgiens orthopédistes en formation et confirmés souhaitant perfectionner et approfondir leur connaissance du genou et de ses particularités.