Prise en charge multidisciplinaire de la prééclampsie

I Définitions et conséquences des hypertensions artérielles de la grossesse. II Épidémiologie. III Physiopathologie de la prééclampsie. IV Comment prédire la prééclampsie ? V Placenta de la prééclampsie : lésions anatomiques et corrélations anatomocliniques. VI Prévention de la prééclampsie. VII Médicaments utilisés dans la prise en charge de la prééclampsie Pharmacologie et risques foetaux. VIII Prise en charge de la prééclampsie dans un réseau de périnatalité. IX Principes généraux de la prise en charge hospitalière de la prééclampsie. X Critères d'arrêt de la grossesse en cas de prééclampsie. XI Prise en charge pré- et interhospitalière des formes graves de prééclampsie. XII Éclampsie. XIII Rein et prééclampsie. XIV Manifestations hémodynamiques et respiratoires de la prééclampsie. XV Foie et prééclampsie. XVI Hématome rétroplacentaire. XVII Hémostase et prééclampsie. XVIII Pronostic des nouveau-nés de mère prééclamptique. XIX Anesthésie et prééclampsie. XX Devenir à court terme des patientes ayant développé une prééclampsie sévère. XXI Pronostic obstétrical, rénal et vasculaire à long terme dans les suites de la prééclampsie. XXII Aspects médicolégaux de la prise en charge de la prééclampsie. XXIII Recommandations multidisciplinaires relatives à la prise en charge de la prééclampsie.