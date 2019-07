Prise en charge de l'insomnie

La médecine du sommeil, discipline récente et en pleine expansion, bénéficie désormais de recherches importantes dans tous les domaines de la médecine qui lui sont rattachés. On commence ainsi à comprendre le fonctionnement du cerveau de l'insomniaque et les conséquences de ce trouble sur l’organisme. Cet ouvrage a pour objectif de proposer au clinicien une référence pour comprendre, analyser et explorer le sommeil, c’est également un guide pour mieux prendre en charge le patient insomniaque.

La prise en charge du patient insomniaque s'avère être un travail collaboratif, pluridisciplinaire où presque toutes les spécialités médicales sont concernées, en association avec les somnologues et psychologues spécialisés dans l’insomnie.

Ce livre, résolument didactique et pratique, apporte aux professionnels une aide directement applicable dans leur exercice quotidien. Il s'adresse aux médecins et aux professionnels de santé qui prennent en charge les insomniaques. Pour les médecins, il structure la démarche diagnostique pour reconnaître les pathologies associées et les facteurs pérennisant la plainte ; il précise le contexte de l’insomnie, et comment l'explorer si besoin, afin de proposer le traitement adapté au patient qui le consulte. Pour le psychologue qui met en œuvre des thérapies, il permet de comprendre les pathologies sous-jacentes et dans quelle mesure elles participent à la plainte du mauvais sommeil.