Prise en charge comportementale et cognitive du trouble du spectre autistique

Cet ouvrage est destiné aux professionnels de la prise en charge des enfants autistes ainsi qu'à leur famille. Mais il s'adresse aussi au grand public qui souhaite une information scientifique au sujet d'un trouble qui atteint environ 1% des nouveaux nés. Après une définition du Trouble du Spectre Autistique (TSA), fondée sur la classification du DSM-5, une synthèse des recherches neurobiologiques et psycho-sociales récentes est présentée. Le diagnostic avant l'âge de deux ans, et même, si possible, dans la première année, doit guider le clinicien vers la mise en place d'une approche psycho-éducative dans laquelle les thérapies cognitives et comportementales ont une place prépondérante.Trois méthodes ont été validées par la Haute Autorité de Santé (HAS) : la méthode ABA (Analyse Appliquée du Comportement) ; le modèle d'intervention précoce de Denver, fondé sur la psychologie du développement ; la méthode TEACCH : Treatment and Education of Autistic an related Communication handicapped CHildren.