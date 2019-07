Part 1: Introduction

1. The Changing Landscape of Collaborative Practice

2. Translating Research Into Clinical Practice

3. The Patient, the Provider, and Primary Care: An Integrated Perspective

4. Professional Integrity and Decision-Making in Primary Care

5. Population-Based Care for Primary Care Providers

6. Reimbursement for Nurse Practitioner Services

7. Health Literacy, Health Care Disparities, and Culturally Competent Primary Care

8. Genetic Considerations in Primary Care NEW!

Part 2: Issues in Primary Care

9. Adolescent Issues

10. Pregnancy and Prenatal Care

11. Lactation Guidance

12. Principles of Geriatric Primary Care and Common Geriatric Syndromes

13. Palliative and End-of Life Care

14. Sleep Disorders

15. Chronic Pain

16. Rehabilitation

Part 3: Health Maintenance

17. Obesity and Weight Management NEW!

18. Lifestyle Management NEW!

19. Routine Health Screening and Immunization

20. Principles of Occupational and Environmental Health in Primary Care

21. College Health

22. Health Care and the International Traveler

23. Presurgical Clearance

24. Preparticipation Sports Physical

Part 4: Office Emergencies

25. Emergency Preparedness, Recognition, and Response in Primary Care NEW!

26. Acute Bronchospasm

27. Anaphylaxis

28. Bites and Stings

29. Bradycardia and Tachycardia

30. Cardiac Arrest

31. Chemical Exposure

32. Electrical Injuries

33. Head Trauma

34. Hypotension

35. Poisoning

36. Sexual Assault

37. Syncope

38. Thermal Injuries

Part 5: Evaluation and Management of Skin Disorders

39. Examination of the Skin and Approach to Diagnosis of Skin Disorders

40. Surgical Office Procedures

41. Principles of Dermatologic Therapy

42. Screening for Skin Cancer

43. Acne Vulgaris

44. Alopecia

45. Animal and Human Bites

46. Burns (Minor)

47. Cellulitis

48. Contact Dermatitis

49. Corns and Calluses

50. Cutaneous Herpes

51. Dermatitis Medicamentosa

52. Dry Skin

53. Eczematous Dermatitis (Atopic Dermatitis)

54. Fungal Infections (Superficial)

55. Herpes Zoster (Shingles)

56. Hidradenitis Suppurativa (Acne Inversa)

57. Hyperhidrosis

58. Intertrigo

59. Nail Disorders

60. Pigmentation Changes (Vitiligo)

61. Pruritis

62. Psoriasis

63. Purpura

64. Scabies

65. Seborrheic Dermatitis

66. Stasis Dermatitis

67. Urticaria

68. Warts

69. Wound Management

Part 6: Evaluation and Management of Eye Disorders

70. Evaluation of the Eyes

71. Cataracts

72. Blepharitis, Hordeolum, and Chalazion

73. Conjunctivitis

74. Corneal Surface Defects and Ocular Surface Foreign Bodies

75. Dry Eye Syndrome

76. Nasolacrimal Duct Obstruction and Dacryocystitis

77. Preseptal and Orbital Cellulitis

78. Pinguecula and Pterygium

79. Traumatic Ocular Disorders

Part 7: Evaluation and Management of Ear Disorders

80. Auricular Disorder

81. Cerumen Impaction

82. Cholesteatoma

83. Impaired Hearing

84. Inner Ear Disturbances

85. Otitis Externa

86. Otitis Media

87. Tympanic Membrane Perforation

Part 8: Evaluation and Management of Nose Disorders

88. Chronic Nasal Congestion and Discharge

89. Epistaxis

90. Nasal Trauma

91. Rhinitis

92. Sinusitis

93. Smell and Taste Disturbances

94. Tumors and Polyps of the Nose

Part 9: Evaluation and Management of Oropharynx Disorders

95. Dental Abscess

96. Diseases of the Salivary Glands

97. Epiglottitis

98. Oral Infections

99. Parotitis

100. Peritonsillar Abscess

101. Pharyngitis and Tonsillitis

Part 10: Evaluation and Management of Pulmonary Disorders

102. Acute Bronchitis

103. Asthma

104. Chest Pain (Noncardiac)

105. Chronic Cough

106. Chronic Obstructive Pulmonary Disease

107. Dyspnea

108. Hemoptysis

109. Lung Cancer

110. Pleurisy and Pleural Effusions

111. Pneumonia

112. Pneumothorax

113. Pulmonary Hypertension

114. Sarcoidosis

Part 11: Evaluation and Management of Cardiovascular Disorders

115. Cardiac Diagnostic Testing

116. Abdominal Aortic Aneurysm

117. Cardiac Arrhythmias

118. Carotid Artery Disease

119. Chest Pain and Coronary Artery Disease

120. Heart Failure

121. Hypertension

122. Infective Endocarditis

123. Myocarditis

124. Peripheral Arterial and Venous Insufficiency

125. Valvular Heart Disease and Cardiac Murmurs

Part 12: Evaluation and Management of Gastrointestinal Disorders

126. Abdominal Pain and Infections

127. Anorectal Complaints

128. Cholelithiasis and Cholecystitis

129. Cirrhosis

130. Constipation

131. Diarrhea (Noninfectious)

132. Diverticular Disease

133. Gastroesophageal Reflux Disease

134. Gastrointestinal Hemorrhage

135. Hepatitis

136. Inflammatory Bowel Disease

137. Irritable Bowel Syndrome

138. Jaundice

139. Nausea and Vomiting

140. Oropharyngeal Dysphagia

141. Pancreatitis

142. Tumors of the Gastrointestinal Tract

143. Peptic Ulcer Disease

Part 13: Evaluation and Management of Genitourinary Disorders

144. Hypokalemia and Hyperkalemia

145. Incontinence

146. Infectious Processes: Urinary Tract Infections and Sexually Transmitted Infections

147. Prostate Disorders

148. Proteinura and Hematuria

149. Renal Failure

150. Sexual Dysfunction (Male)

151. Testicular Disorders

152. Obstructive Uropathies and Tumors of the Genitourinary Tract

153. Urinary Calculi

Part 14: Evaluation and Management of Gynecologic Concerns

154. Amenorrhea

155. Bartholin’s Gland Cysts and Abscesses

156. Breast Disorders

157. Chronic Pelvic Pain

158. Dysmenorrhea

159. Dyspareunia

160. Ectopic Pregnancy

161. Fertility Control

162. Genital Tract Cancers

163. Infertility

164. Menopause

165. Pap Smear Abnormalities

166. Pelvic Inflammatory Disease

167. Sexual Dysfunction (Female)

168. Unplanned Pregnancy

169. Vulvar and Vaginal Disorders

Part 15: Evaluation and Management of Musculoskeletal And Arthritic Disorders

170. Ankle and Foot Pain

171. Bone Tumors

172. Bursitis

173. Elbow Pain

174. Fibromyalgia and Myofascial Pain Syndrome

175. Gout

176. Hand and Wrist Pain

177. Hip Pain

178. Infectious Arthritis

179. Knee Pain

180. Low Back Pain

181. Metabolic Bone Disease: Osteoporosis and Paget’s Disease of the Bone

182. Neck Pain

183. Osteoarthritis

184. Osteomyelitis

185. Shoulder Pain

186. Sprains, Strains, and Fractures

Part 16: Evaluation and Management of Neurologic Disorders

187. Neuropsychological Evaluation NEW!

188. Amyotrophic Lateral Sclerosis

189. Bell’s Palsy

190. Cerebrovascular Events

191. Delirium

192. Dementia

193. Dizziness and Vertigo

194. Guillain-Barré Syndrome

195. Headache

196. Infections of the Central Nervous System

197. Movement Disorders and Essential Tremor

198. Multiple Sclerosis

199. Parkinson’s Disease

200. Seizure Disorder

201. Trigeminal Neuralgia

202. Intracranial Tumors

Part 17: Evaluation and Management of Endocrine and Metabolic Disorders

203. Acromegaly

204. Adrenal Gland Disorders

205. Diabetes Mellitus

206. Hirsutism

207. Hypercalcemia and Hypocalcemia

208. Hypernatremia and Hyponatremia

209. Lipid Disorders

210. Metabolic Syndrome

211. Parathyroid Gland Disorders

212. Thyroid Disorders

Part 18: Evaluation and Management of Hematologic Disorders

213. Anemia

214. Blood Coagulation Disorders

215. Leukemias

216. Lymphomas

217. Myelodysplastic Syndromes

Part 19: Evaluation and Management of Rheumatic and Multisystem Disorders

Unit I: Rheumatic Disorders

218. Ankylosing Spondylitis and Related Disorders

219. Polymyalgia Rheumatica and Giant Cell Arteritis

220. Raynaud's Phenomenon

221. Rheumatoid Arthritis

222. Systemic Lupus Erythematosus

223. Vasculitis

Unit II: Multisystem Disorders

224. Barotrauma and Other Diving Injuries

225. Environmental Allergies NEW!

226. Fatigue

227. Immunodeficiency

228. Lymphadenopathy

229. Unintended Weight Loss

Part 20: Evaluation and Management of Infectious Diseases

230. Emerging and Reemerging Infectious Diseases

231. Fever

232. HIV Infection

233. Influenza

234. Diarrhea (Infectious)

235. Infectious Mononucleosis

236. Tick-Borne Illness

237. Tuberculosis

238. West Nile Virus

Part 21: Evaluation and Management of Oncologic Disorders

239. Collaborative Management of the Oncology Patient

240. Basic Principles of Oncology Treatment

241. Oncology Complications and Paraneoplastic Syndromes

242. Oncology Pain and Symptom Management in Primary Care

243. Unknown Primary Carcinoma

Part 22: Evaluation and Management of Mental Health Disorders

244. Eating Disorders.

245. Mood Disorders

246. Anxiety Disorders

247. Schizophrenia and Other Psychotic Disorders

248. Substance Use Disorders