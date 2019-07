Prévenir et dénouer les conflits dans les relations soignants-soignés

Partie 1 Causes et conséquences des difficultés relationnelles entre soignants et soignés Chapitre 1 Identifier les facteurs de complexification des relations. Chapitre 2 Reconnaître les conséquences de relations difficiles. Chapitre 3 La réalité des soignants n'est pas la réalité des soignés (et vice-versa). Chapitre 4 Au coeur des relations soignants-soignés : la perte et la construction du sens. Chapitre 5 Au-delà des symptômes : analyser et comprendre. Partie 2 Prévention, confrontation et remédiation des difficultés relationnelles entre soignés et soignants Chapitre 6 Partenariats et projets de soins négociés. Chapitre 7 Information et négociation des alliances. Chapitre 8 Ces patients qui sont (et qui nous mettent) en difficulté. Chapitre 9 Développer des environnements favorables à la prévention et à la résolution des conflits soignants-soignés. Chapitre 10 Développer ses ressources et prendre soin de soi.