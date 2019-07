Prescrire les psychotropes

Très largement prescrits, les psychotropes sont à l'origine d'une véritable révolution dans le traitement et la compréhension des pathologies mentales.

Cet ouvrage présente une synthèse des connaissances et des pratiques sur la psychopharmacologie moderne, en tenant compte des données hexagonales et internationales les plus récentes. Très complet et pratique, il apporte des réponses concrètes à tout praticien prescripteur potentiel de psychotropes.

L'ouvrage fournit d'abord une synthèse sur les bases pharmacologiques et les mécanismes d'action des grandes familles de psychotropes, puis développe les stratégies chimiothérapiques par grandes entités psychopathologiques. L'apport des psychotropes au traitement des troubles des conduites : agressivité, risque suicidaire, etc. est également abordé, tout comme le maniement des psychotropes dans les populations à risque (urgences, enfant, femme enceinte, sujet âgé...).

Cette seconde édition fait référence au DSM5 et propose une mise à jour complète des données, son contenu est enrichi par l'introduction de fiches signalétiques de tous les psychotropes. Elle aborde enfin de nouvelles thématiques comme l'observance aux psychotropes et la place des psychotropes dans le traitement de la douleur.