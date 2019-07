Pratiquer l'orthophonie

I — l'orthophonie au masculin. 1. Orthophonie/logopédie, pourquoi une telle gynocratie ? 2. Une rencontre. 3. Changement(s) et continuité(s) : quarante ans d'expérience. II — L'orthophonie scientifique. 4. Les défis d'une formation universitaire clinique en logopédie. 5. Profession… ? Logopède. 6. 30 ans de travail de recherche et de thérapie du bégaiement. III — L'orthophonie déclinée en Polynésie et en Tunisie. 7. Comment concilier orthophonie et Polynésie ? 8. L'orthophonie déclinée en Tunisie. IV — L'orthophonie entre l'Europe et l'Amérique du Nord. 9. Passion, vocation. 10. De la logopédie à l'orthophonie, de la Belgique au Québec. 11. Trouver sa voie… V — Les chemins de l'orthophonie. 12. Un cheminement à maintes intersections. 13. Une orthophoniste à la fin du millénaire. 14. L'orthophonie à visages multiples. VI — Réflexions sur l'évaluation. 15. Évaluation de type « dynamique » en milieu préscolaire. 16. Entre théorie(s) et pratique(s) : comment naviguer entre deux rives. 17. Orthophonie et soif de connaissances. 18. L'orthophonie face au multilinguisme. VII — L'orthophonie orientée. 19. Le bégaiement au fil des ans. 20. Sur le chemin, le bégaiement. 21. Oser l'audace d'un raisonnement diagnostique. 22. Pratique orthophonique en milieu scolaire au Québec. 23. Orthophonie et gériatrie. VIII — Orthophonie et parcours de vie. 24. Voyage au « cœur » de l'orthophonie. 25. La logopédie au fil des questions. 26. Une logopède en quête de formations. 27. Je signerais à nouveau ! 28. La première fois reste une première fois. 29. Nous ne sommes pas des Wonder Women ! 30. Comment la logopédie est venue à moi.