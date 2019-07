Pratique nouvelle de la transfusion sanguine

L'augmentation croissante des besoins en produits sanguins d'origine humaine et la prévention des risques de la transfusion sont l'objet d'un enjeu, aussi fondamental que vital. La transfusion sanguine, basée sur l'éthique et le bénévolat des donneurs, est une discipline médicale et scientifique à fort caractère transversal, où s'associent nombre de métiers et de spécialités cliniques et biologiques. Cet ouvrage est un guide permettant aux médecins et aux biologistes de trouver toutes les réponses sur les différents aspects pratiques de la transfusion sanguine.

Cette 3e édition entièrement revue et actualisée, tient compte des derniers développements de la discipline transfusionnelle et du contexte sanitaire actuel. Cet ouvrage précise les principes généraux de la transfusion ; les différents produits sanguins et leurs indications ; les stratégies de prévention des transmissions de maladies et des complications liées à la transfusion ; les situations cliniques nécessitant une transfusion ; le système d'hémovigilance ; les progrès des biotechnologies et le développement des substituts des produits sanguins. Ce livre permet d'approfondir la compréhension de la pratique transfusionnelle à travers une étude sociologique. Il dresse un bilan comparatif de l'organisation sanguine en Europe et s'appuie sur des statistiques actualisées.