Pour une mort plus humaine

Les soins palliatifs sont, selon la belle formule du Dr Thérèse Vanier, « tout ce qui reste à faire quand on croit qu’il n’y a plus rien à faire ». Pour les malades en phase terminale, le temps qui leur reste à vivre doit être, non pas le plus long possible, mais de la meilleure qualité possible. La première USP ouverte en France l’a été en 1987 à l’Hôpital international de l’Université de Paris, à l’initiative du Dr Abiven. Cette unité a été transférée en 2001 à l’hôpital des Diaconesses de Paris.

S’appuyant sur l’expérience du fonctionnement dans ce service, le Dr Abiven et son équipe définissent, dans cet ouvrage, la nature des soins palliatifs, en décrivent les composantes médicales, psychologiques, sociales et en montrent les aspects humains, notamment dans les relations avec les familles. À l’intention des personnels médicaux et infirmiers, ils proposent des stratégies, des grilles d’évaluation thérapeutiques et tirent de leur expérience des recommandations précieuses pour les professionnels désireux d’ouvrir de tels services.

Cette troisième édition propose notamment la mise à jour des stratégies thérapeutiques.

Soucieux d’éviter tout jargon médical, cet ouvrage passionnera, à travers les nombreux cas instructifs qu’il présente, les soignants et les familles qui s’interrogent sur les meilleurs moyens de prendre en charge, aujourd’hui, les malades à l’approche de la mort.

Il s’agit donc de soulager le malade de ses douleurs et de tous les symptômes qu’il présente, dans la plus grande sérénité possible, entouré de ses proches. Tel est l’objectif des unités de soins palliatifs (USP), services hospitaliers spécifiques dotés d’un personnel spécialisé travaillant dans des locaux adaptés.