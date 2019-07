Positions et incidences en radiologie conventionnelle

Ce manuel de poche consacré aux incidences et au positionnement du patient en radiologie conventionnelle est conçu pour être utilisé au quotidien, en salle d'examen. Il est organisé par région anatomique, puis par incidence. Cette nouvelle édition propose de hiérarchiser les incidences en fonction de leur contexte d’utilisation (incidences fondamentales, complémentaires, spécifiques et rares). Le contenu de ce livre répond en grande partie au programme des enseignements d’explorations radiologiques de projection (UE 4.4) du référentiel de formation initiale (DE et DTS) des manipulateurs en électroradiologie médicale (MERM). Chaque page présente pour une incidence donnée les informations décrivant la position du patient et de la région anatomique explorée, ainsi que l’orientation du tube et du détecteur (avec des schémas et photographies correspondants). Un tableau permet de préciser les valeurs d'exposition, avec les variables possibles. Les critères de réussite sont listés par catégorie (champs, positionnement, exposition). Cette 2e édition propose en complément une version iconographique en ligne afin de visualiser les différentes radiographies dans un format plus adapté. Ce guide apporte ainsi une aide précieuse pour la réalisation d'examens de qualité dont dépendra la pertinence du diagnostic. Grâce à son contenu synthétique qui va à l'essentiel, cet ouvrage constitue un outil pratique pour les MERM en formation et un aide-mémoire pour les jeunes praticiens.