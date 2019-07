Pôle tête et cou : ORL/Stomatologie et chirurgie maxillo-faciale/Ophtalmologie

En parfaite conformité avec le programme du DFASM, la collection Focus ECNi met le cap sur les nouvelles épreuves. Elle propose aux étudiants de se préparer efficacement aux ECNi à travers une série de dossiers progressifs et de questions isolées, respectant le format des épreuves (15 questions par dossier, 5 items par question).

Elle a l’avantage d’offrir :

• des entraînements par pôles de spécialités, donc plusieurs spécialités par ouvrage ;

• des corrigés renforcés, comportant une grille de correction avec plusieurs types d’information pour chaque question :

– pourquoi la réponse est bonne ou pas bonne,

– des « Rappels de cours », fondés sur les Référentiels des Collèges,

– des « Trucs et astuces, pièges à éviter et à connaître »,

– des rubriques « Points de stage », compétences génériques et gestes pratiques, situations que l’étudiant peut rencontrer (infos acquises ou à acquérir lors des stages, venant compléter les items du programme) ;

• une présentation originale et très pratique qui offre un espace de notes permettant à l’étudiant de compléter et personnaliser les corrections.

Pôle tête et cou, comme tous les autres titres de la collection, propose pour chacune des 3 spécialités qui le composent (ORL, stomatologie et chirurgie maxillo-faciale et ophtalmologie) :

• 200 QRM avec leurs corrigés ;

• 20 dossiers progressifs conformes au format des nouvelles ECNi. Ces dossiers offrent un déroulé de réponses détaillées avec un code couleur qui différencie les différents types d’information comme les Rappels de cours ou les rubriques Points de stage.

Les contenus sont richement illustrés par une iconographie variée et « tombable ».

Des vidéos accessibles sur un mini-site et par flashcodes accompagnent cet ouvrage.