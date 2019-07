Plans de soins types et chemins cliniques

Les plans de soins types, les chemins cliniques et les guides de séjour sont des référentiels de connaissances pour les soignants mais également pour les patients et leur famille. Il s'agit, pour des groupes homogènes de patients définis, au cœur d'une même situation de soins ou de dépendance, de formaliser une démarche clinique interdisciplinaire jalonnant précisément le parcours de prise en charge du patient. La fiabilité et la pertinence de ces outils dépendent des indicateurs qualité que les équipes se fixent pour évoluer dans le processus de construction, de gestion dans l'activité quotidienne, d'évaluation et de recherche.



Après une première partie développant le processus d'évaluation mis en œuvre par les cadres de santé avec la collaboration des différents intervenants, étape essentielle pour mesurer le rapport qualité/efficience des soins, et les premiers résultats mettant en évidence la plus-value de cette méthode en termes de traçabilité des actes et de transparence de la gestion personnalisée des risques, l'ensemble du dispositif est exposé à travers la présentation de 20 situations cliniques construites par des équipes multidisciplinaires. Pour chaque prise en charge évoquée, la symptomatologie, les complications éventuelles et les réactions humaines physiques et psychologiques, sont fixées au sein d'une « photographie clinique » assortie d'un plan de soins type détaillant pour chacun de ces symptômes les actions à mettre en œuvre et leur évaluation, et d'un chemin clinique établissant le parcours chronologique de la prise en charge du patient.



Ces travaux constituent une aide importante pour les équipes souhaitant développer de tels outils mais sont également des référentiels de savoir indispensables pour chaque étudiant en formation dans le domaine de la santé. La structure du tableau d'analyse du plan de soins type favorise à la fois le transfert de connaissances chez l'étudiant et le partage d'expériences.