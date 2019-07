Physiologie du sport

Ce livre présente sous une forme synthétique les notions fondamentales qui permettent de comprendre la structure et les mécanismes de régulation et d'adaptation de l'homme en activité physique.

La place du sport dans l'éducation du jeune enfant est primordiale et sa pratique doit être guidée suivant des principes de précaution. Chez l'adolescent, la pratique sportive se révèle tout aussi capitale dans la mesure où la sollicitation des fonctions cardiaque et circulatoire forge ce que sera le cœur de l'adulte mature. Dès lors, la rédaction d'un chapitre nouveau sur l'enfant à l'exercice s'imposait aux auteurs.

Entièrement actualisée, cette sixième édition expose au lecteur les connaissances de base sur l'énergétique, la mécanique et la biochimie musculaire, traite des adaptations cardiaques et respiratoires, métaboliques et endocriniennes, et enfin, propose d'étudier les méthodes d'évaluation de l'aptitude physique, en milieux normal ou spécifique (chaleur, altitude, plongée).

Cet ouvrage s'adresse tout d'abord aux acteurs de la médecine du sport, mais aussi aux médecins du travail et aux ergonomes, aux étudiants de ces disciplines et aux kinésithérapeutes.