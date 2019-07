Pharmacologie et thérapeutiques

I Principes de chimie pertinents à la pharmacologie. II Définition, classification et développement du médicament - Aspects éthiques. III Notions de pharmacodynamie. IV Notions de pharmaconinétique. V Voies d'administrations et formes pharmaceutiques. VI Préparation et administration des médicaments. VII Antibiotiques. VIII Chimiothérapie anticancéreuse. IX Psychotropes. X Anticoagulants et antiagrégants plaquettaires. XI Anti-inflammatoires stéroïdiens et non stéroïdiens. XII Antalgiques. XIII Anesthésiques. XIV Effets iatrogènes, intoxications médicamenteuses et pharmacodépendance. XV Particularités de l'administration médicamenteuse chez les enfants et les personnes âgées. XVI La prescription médicale et son application par l'infirmière. XVII La réglementation concernant les médicaments listés et les stupéfiants. XVIII Le circuit du médicament à l'hôpital et sa sécurisation.