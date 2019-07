L’ouvrage, consacré à l’unité d’enseignement 2.11 Pharmacologie et thérapeutiques, aborde les grands thèmes du programme sous forme de fiches synthétiques et de tableaux pharmacologiques : • un rappel des principes de chimie et de pharmacologie (pharmacocinétique, pharmacodynamique, dosage…), modalités, risques et dangers de l’administration médicamenteuse (S1) ; • les classes thérapeutiques, propriétés pharmacologiques, indications thérapeutiques et effets indésirables (médicaments du diabète, du système rénine-angiotensine, bétabloquants, chimiothérapies anticancéreuses, antibiotiques, etc.) (S3) ; • la responsabilité IDE dans le circuit du médicament et la prescription de produits thérapeutiques (S5) ; • l’ouvrage propose également une auto-évaluation (QCM, QROCS et calculs de dose) afin de réviser les connaissances. Des encadrés « Pratique IDE » détaillent la prise en charge infirmière (suivi du traitement par l’IDE et conseils aux patients) et signalent les points délicats dans l’administration de certains médicaments. La collection MÉMO INFIRMIER propose des ouvrages simples et pratiques pour réviser toutes les UE du programme. Les notions sont présentées sous la forme de fiches synthétiques, claires et concises. Des encadrés, exemples et situations concrètes de pratique infirmière facilitent l’intégration des points clés à retenir.