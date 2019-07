Petite enfance et psychopathologie

Les trois premières années de la vie représentent la période primordiale du développement moteur, cognitif, émotionnel, interpersonnel et des liens d'attachement. Durant cette période, « le développement peut opérer des arrêts, des régressions et des rattrapages impressionnants (…) ». La psychopathologie la plus précoce n'étant pas la plus simple, l'intervention thérapeutique, et plus encore la prévention précoce, nécessitent une théorie sur la genèse des troubles. Le clinicien a besoin des connaissances récentes sur le développement et ses théories, malgré la complexité du sujet, et son caractère souvent hypothétique. Cet ouvrage, structuré en deux parties, livre une vision à la fois historique de l'évolution des idées en matière de développement précoce, sans parti pris, en dégageant les avancées successives de cette discipline en constante évolution ; scientifique, à travers les théories et lois de l'évolution psychobiologique, les méthodes récentes d'observation foetale, les compétences précoces du bébé et les mécanismes qui assurent son développement ; et enfin pratique, grâce à une description détaillée des troubles majoritairement rencontrés, de leur classification, des méthodes d'observation des enfants et des parents, ainsi que des stratégies thérapeutiques et de prévention précoce pouvant être envisagées. Des cas particuliers sont également développés : diagnostic anténatal, survenue d'un cancer pendant la grossesse, prématurité, dépression postnatale, psychoses parentales, violence conjugale et maladies organiques et génétiques utiles à connaître en clinique de la petite enfance.