Les pédiatres et les médecins généralistes s'interrogent et sont eux-mêmes interrogés dans leur pratique quotidienne par les familles à propos d'un diagnostic, d'un traitement, ou d'une orientation spécialisée concernant leurs enfants. Cet ouvrage, s'appuyant sur l'expérience conjointe de médecins de l'enfant, de généralistes et de spécialistes, a été pensé pour répondre à ces questionnements.

Réalisé par un collectif d'auteurs de toutes disciplines issues de la spécialité pédiatrique, ce livre assure pour chaque chapitre, une analyse des mécanismes physiopathologiques, une approche diagnostique en pratique clinique, une évaluation pour chaque cas des signes de sévérité et des examens complémentaires éventuels, des précisions thérapeutiques rationnelles et actualisées.

Cette 6e édition, complètement renouvelée, bénéficie d'une riche iconographie en couleur. De nombreux chapitres ont entièrement été réécrits et constituent de véritables monographies autonomes au sein de ce traité : néonatologie, urgences, maladies infectieuses, dermatologie, orthopédie…

Pratique et didactique, facile d'utilisation grâce à de nombreux arbres décisionnels et à un index détaillé, cet outil indispensable s'articule en trois grandes parties :

– la prise en charge du nouveau-né normal et pathologique depuis la naissance jusqu'à la fin du premier mois ;

– l'évaluation des acquisitions de l'enfant normal, de ses besoins (nutritionnels, psychoaffectifs, éducatifs), mais aussi des risques liés à son environnement ;

– la pathologie pédiatrique traitée en vingt-quatre chapitres et classée par discipline.