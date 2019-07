I Croissance et développement 1 Croissance normale et pathologique

2 Puberté normale et pathologique

3 Développement psychomoteur

4 Dépistages chez l'enfant

5 Suivi médical pédiatrique

II Endocrinologie – Métabolisme

6 Insuffisance surrénale

7 Diabète de type 1 et de type 2

8 Hypoglycémie

III Enfant vulnérable – Génétique

9 Mort inattendue du nourrisson

10 Maltraitance

11 Prise en charge de la douleur

12 Trisomie 21

13 Syndrome de l'X fragile

IV Gastroentérologie – Nutrition – Chirurgie abdomino-pelvienne

14 Alimentation et besoins nutritionnels

15 Dénutrition

16 Obésité

17 Douleurs abdominopelviennes et lombaires

18 Vomissements

19 Reflux gastro-oesophagien

20 Diarrhée chronique

21 Constipation

22 Pathologies courantes de la région inguinocrotale et du pénis

V Hématologie – Cancérologie

23 Anémie et pathologies du fer

24 Purpura

25 Adénopathies

26 Déficits immunitaires héréditaires

27 Cancers

VI Infectiologie

28 Spécificités infectiologiques pédiatriques

29 Fièvre aiguë

30 Rhinopharyngite

31 Angines

32 Otites

33 Sinusites

34 Coqueluche

35 Diarrhée aiguë

36 Infections urinaires

37 Méningites bactériennes

38 Méningites virales

39 Éruptions fébriles

40 Infections cutanées

41 Pathologies d'inoculation

42 Pathologies infectieuses du migrant et de l'enfant voyageur

43 Vaccinations

VII Médecine de l'adolescence

44 Troubles des conduites alimentaires de l'adolescent

45 Risque et conduite suicidaires chez l'enfant et l'adolescent

VIII Néonatologie

46 Prise en charge du nouveau-né

47 Ictère néonatal

IX Néphrologie – Chirurgie urologique

48 Protéinurie et syndrome néphrotique

49 Maladie rénale chronique

50 Troubles mictionnels

X Neurologie

51 Céphalées

52 Convulsions et épilepsie

53 Handicap

XI Pneumologie – Cardiologie

54 Détresse respiratoire aiguë

55 Toux

56 Bronchiolite aiguë du nourrisson

57 Asthme

58 Hypersensibilités et allergies

59 Pneumonies aiguës communautaires

60 Opacités et masses intrathoraciques

61 Tuberculose

62 Troubles du sommeil – Le SAOS

63 Bronchopneumopathie chronique obstructive

64 Mucoviscidose

65 Hypertension pulmonaire

66 Souffle cardiaque

XII Urgences – Réanimation – Chirurgie orthopédique

67 Arrêt cardiorespiratoire

68 Malaise grave du nourrisson

69 Choc septique

70 État confusionnel et troubles de la conscience

71 Intoxications

72 Boiteries et infections ostéoarticulaires

73 Traumatismes

Entraînement

74 Dossiers progressifs . 839

75 QRM isolées. 849