PART 1

FUNDAMENTALS OF PEDIATRIC DENTISTRY

CHAPTER 1

THE PRACTICAL IMPORTANCE OF PEDIATRIC DENTISTRY

Paul Casamassimo

CHAPTER 2

DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF ORAL LESIONS AND DEVELOPMENTAL ANOMALIES

Catherine M. Flaitz

CHAPTER 3

ANOMALIES OF THE DEVELOPING DENTITION

Clifton O. Dummett, Jr., S. Thikkurissy

CHAPTER 4

ORAL AND DENTAL CARE OF LOCAL AND SYSTEMIC DISEASES

Marcio A. da Fonseca

CHAPTER 5

TOPICS IN PEDIATRIC PHYSIOLOGY

Dianne M. McBrien

CHAPTER 6

NONPHARMACOLOGIC ISSUES IN PAIN PERCEPTION AND CONTROL

Stephen Wilson

CHAPTER 7

PAIN PERCEPTION CONTROL

Stephen Wilson, Steven I. Ganzberg

CHAPTER 8

PAIN REACTION CONTROL: SEDATION

Stephen Wilson, Steven Ganzberg

CHAPTER 9

ANTIMICROBIALS IN PEDIATRIC DENTISTRY

Wendi Slaughter

CHAPTER 10

MEDICAL EMERGENCIES

Steven Ganzberg

CHAPTER 11

DENTAL PUBLIC HEALTH ISSUES IN PEDIATRIC DENTISTRY

Jonathan D. Shenkin, Homa Amini

PART 2

CONCEPTION TO AGE THREE

CHAPTER 12

THE DYNAMICS OF CHANGES

Arthur J. Nowak, Jimmy R. Pinkham, Jerry Walker, Clemons A. Full, Steven M. Adair

CHAPTER 13

EXAMINATION, DIAGNOSIS, AND TREATMENT PLANNING OF THE INFANT AND TODDLER

Karin Weber-Gasparoni

CHAPTER 14

PREVENTION OF DENTAL DISEASE

Tad R. Mabry and Arthur J. Nowak

CHAPTER 15

INTRODUCTION TO DENTAL TRAUMA: MANAGING TRAUMATIC INJURIES IN THE PRIMARY DENTITION

Gideon Holan, Dennis J. McTigue

CHAPTER 16

CONGENITAL GENETIC DISORDERS AND SYNDROMES

Rebecca L. Slayton

PART 3

THE PRIMARY DENTITION YEARS: THREE TO SIX YEARS

CHAPTER 17

THE DYNAMIC OF CHANGE

CHAPTER 18

EXAMINATION, DIAGNOSIS, AND TREATMENT PLANNING

Paul S. Casamassimo, John R. Christensen, Henry W. Fields, Jr.

CHAPTER 19

PREVENTION OF DENTAL DISEASE

Arthur Nowak, Tad Mabry

CHAPTER 20

DENTAL MATERIALS

Kevin James Donly

CHAPTER 21

RESTORATIVE DENTISTRY FOR THE PRIMARY DENTITION

William F. Waggoner

CHAPTER 22

PULP THERAPY FOR THE PRIMARY DENTITION

Anna B. Fuks, Ari Kupietsky, Marcio Guelmann

Chapter 23

BEHAVIOR GUIDANCE OF THE PEDIATRIC DENTAL PATIENT

Janice A. Townsend

CHAPTER 24

PERIODONTAL PROBLEMS IN CHILDREN AND ADOLESCENTS

Ann L. Giffen, Dimitris N. Tatakis

CHAPTER 25

Space Maintenance in the Primary Dentition

John R. Christensen, Henry W. Fields, Jr.

CHAPTER 26

ORAL HABITS

John R. Christensen, Henry W. Fields, Jr., Steven M. Adair

CHAPTER 27

ORTHODONTIC TREATMENT IN THE PRIMARY DENTITION

John R. Christensen, Henry W. Fields, Jr.

CHAPTER 28

LOCAL ANESTHESIA AND ORAL SURGERY IN CHILDREN

Stephen Wilson

PART 4

THE TRANSITIONAL YEARS: SIX TO TWELVE YEARS

CHAPTER 29

THE DYNAMICS OF CHANGE

Henry W. Fields, Steven M. Adair

CHAPTER 30

EXAMINATION, DIAGNOSIS, AND TREATMENT PLANNING

Paul S. Casamassimo, John R. Christensen, Henry W. Fields, Jr.

CHAPTER 31

PREVENTION OF DENTAL DISEASE

Arthur Nowak, Tad Mabry

CHAPTER 32

PIT AND FISSURE SEALANTS: SCIENTIFIC AND CLINICAL RATIONALE

Martha Wells

CHAPTER 33

PULP THERAPY FOR THE YOUNG PERMANENT DENTITION

Anna B. Fuks, Ilana Heling, Eyal Nuni

CHAPTER 34

MANAGING TRAUMATIC INJURIES IN THE YOUNG PERMANENT DENTITION

Dennis J. McTigue

CHAPTER 35

TREATMENT PLANNING AND MANAGEMENT OF ORTHODONTIC PROBLEMS

John R. Christensen, Henry W. Fields, Jr.

PART 5

ADOLESCENCE

CHAPTER 36

THE DYNAMICS OF CHANGE

Deborah Studen-Pavlovich, Jimmy R. Pinkham, Steven M. Adair

CHAPTER 37

EXAMINATION, DIAGNOSIS, AND TREATMENT PLANNING FOR GENERAL AND ORTHODONTIC PROBLEMS

Paul S. Casamassimo, John R. Christensen, Henry W. Fields, Jr., Steve Ganzberg

CHAPTER 38

PREVENTION OF DENTAL DISEASE

Tad R. Mabry, Arthur J. Nowak, Henry W. Fields

CHAPTER 39

AESTHETIC RESTORATIVE DENTISTRY FOR THE ADOLESCENT

Kaaren G. Vargas, Marcos A. Vargas, John W. Reinhardt, Stephen F. Rosenstiel

CHAPTER 40

SPORTS DENTISTRY AND MOUTH PROTECTION

Dennis N. Ranalli

APPENDIX A

RECOMMENDED IMMUNIZATION SCHEDULES

APPENDIX B

ANTICIPATORY GUIDANCE FOR CHILDREN’S DENTAL HEALTH