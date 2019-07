Patologia delle mucose orali

La prevenzione delle malattie del cavo orale è una necessità spesso sottovalutata dagli odontoiatri, che focalizzano in genere la propria attenzione sulla cura dei denti. Attualmente non esistono in Italia scuole di specialità in patologia orale, condizione che pone gli odontoiatri in difficoltà nell’affrontare problemi che esulino dalle normali cure dentali. Particolarmente grave è, in particolare, il ritardo (in media superiore ai centoquaranta giorni!) con cui è spesso diagnosticato il cancro orale. Questo testo, corredato da una ricchissima iconografia, intende fornire un valido compendio didattico di patologia orale. I primi capitoli sono dedicati alla semeiologia e all’esame obiettivo, enfatizzando il ruolo di quest’ultimo per l’importanza che riveste. L’indicazione ai prelievi diagnostici puntualizza un criterio per la soluzione di problemi spinosi. I capitoli che seguono sono una carrellata essenzialmente clinico-diagnostico-terapeutica.