Pathologies chroniques de la main et du poignet

La chirurgie de la main et des nerfs périphériques est un domaine spécialisé de la chirurgie reconstructrice de l'appareil locomoteur, sans pour autant n’être qu’une affaire de spécialistes : tout médecin peut y être confronté que ce soit durant ou après sa formation. Cet ouvrage se veut un outil de consultation et de communication entre les uns et les autres.

Ce volume est consacré au diagnostic et à la chirurgie des séquelles post-traumatiques, des maladies et des malformations de la main et du poignet.

L'idée directrice est d'orienter au mieux le médecin de premier recours sur les possibilités thérapeutiques des pathologies fréquentes et celles moins courantes qu’il peut être initialement amené à prendre en charge.

Un autre volume, complément indispensable, et consacré aux urgences, a pour objectif d'orienter l'interne ou le praticien non spécialiste face aux situations courantes rencontrées en urgence, qu'elles soient absolues, relatives ou différées.

De la classification des lésions à leur traitement, les chapitres structurés et allant à l'essentiel sont illustrés d’exemples cliniques et de schémas pour une prise en charge rapide et efficace.