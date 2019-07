Pathologie tumorale rénale

Epidémiologie des tumeurs du rein 1- Oncogénétique: syndromes héréditaires prédisposant au cancer du rein 2- Principes de prise en charge thérapeutique des tumeurs rénales de l'adulte 3- Prise en charge macroscopique d'une tumeur du rein – classifications TNM et OMS, facteurs pronostiques, place de la biopsie et de l'examen extemporané 4- Carcinome à cellules claires 5- Les tumeurs papillaires et entités tumorales récentes 6- Carcinomes rénaux à translocation 7- Oncocytome, tumeur hybride, carcinome chromophobe 8- Carcinome des tubes collecteurs et carcinomes médullaires 9- Tumeurs des cavités pyélocalicielles (CPC) 10- Tumeurs métanéphriques 11- Tumeurs mixtes épithéliales et stromales 12- Angiomyolipome et tumeurs conjonctives 13- Tumeurs neuroendocrines rénales et de l'appareil juxtaglomérulaire 14- Tumeurs du rein de l'enfant et de l'adolescent 15- Métastases rénales - tumeurs hématopoïétiques et lymphoïdes 16- Pseudotumeurs rénales 17- tumeurs rénales et insuffisance rénale chronique 18- Immunohistochimie - techniques moléculaires - Synthèse - conclusion.