Les ouvrages de la collection sont écrits par les spécialistes du domaine pour les pédiatres hospitaliers et libéraux ainsi que pour les médecins généralistes.



Précis et didactiques, ils fournissent à ces praticiens :



• les éléments indispensables pour détecter et reconnaître les pathologies ;



• des réponses claires à des situations cliniques précises ;



• des critères d’orientation et propositions de conduites à tenir.



Pathologie orthopédique de l’enfant aborde de façon chronologique — du diagnostic anténatal à l’adolescent — les grandes problématiques orthopédiques auxquelles est confronté le praticien. Un dernier chapitre aborde les généralités de l’orthopédie pédiatrique ainsi que certaines pathologies communes à toutes les tranches d’âge.



De nombreux encadrés questions-réponses aux parents, issus de l’expérience des auteurs, apportent une dimension pratique et complémentaire et donnent aux praticiens des éléments de réponses pour les patients et leurs parents.



Ce guide pratique sera d’une très grande aide pour les praticiens confirmés ou débutants dans leur accompagnement des enfants et familles touchés par ces pathologies.