Pathologie neurologique périnatale et ses conséquences

Le terme périnatal réunit les derniers mois de la grossesse, la naissance et les premières semaines de la vie, période au cours de laquelle l’hypoxie-ischémie représente une menace pour le cerveau en voie de développement. Dans les formes sévères, l’encéphalopathie néonatale est évidente et les conséquences très défavorables ; dans les formes modérées et mineures du spectrum, beaucoup plus fréquentes, les séquelles éventuelles devront être cherchées systématiquement afin d’offrir à ces enfants les ressources de l’intervention précoce.

Ce livre est composé de cinq parties. Les deux premières proposent une méthode clinique pour un examen de dépistage, fondée sur des bases anatomiques et physiologiques. Les pathologies, si particulières à cette période, sont décrites dans la troisième partie : pathologie hypoxique-ischémique, pathologie hémorragique mais aussi celles de nature génétique, infectieuse, toxique... Les séquelles cérébrales et la prise en charge font l’objet des deux dernières parties, avec la description du spectrum d’anomalies neuromotrices à deux ans, de la paralysie cérébrale handicapante jusqu’aux formes les plus mineures.

La prise en charge est centrée sur la famille, avec pour préoccupation constante d’améliorer le devenir à l’âge scolaire et jusqu'à l’âge adulte.