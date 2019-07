Pathologie du complexe pelvi-fémoral du sportif

I Pathologies musculaires. 1. Pathologies de l'iliopsoas. 2. La désinsertion proximale du tendon commun des ischiojambiers. 3. Imagerie des lésions musculaires traumatiques méconnues de la hanche. II Pathologies de l'articulation sacro-iliaque. 4. Tests cliniques et douleurs d'origine sacro-iliaque. 5. Pathologie sacro-iliaque et activités sportives. III Pathologies de l'articulation coxofémorale. 6. Valeur des tests cliniques. 7. Justification d'une imagerie sophistiquée dans une hanche à clichés radiographiques normaux. 8. Luxation de hanche sans fracture au cours d'activités sportives. 9. Lésions chondrales : du diagnostic au traitement. 10. La hanche du footballeur. 11. La hanche du danseur. 12. L'articulation coxofémorale de l'adolescent sportif. 13. Prothèse totale de hanche et activités sportives. 14. Les syndromes canalaires du bassin. IV Pubalgie. 15. La pubalgie ou les pubalgies ? 16. Pratique et valeur des tests cliniques. 17. Anatomo- et physiopathologie. 18. Pubalgie : apport de l'imagerie. 19. Traitement médical et prévention de la pubalgie. 20. Pubalgie : le point de vue du chirurgien viscéral. 21. Traitement médical et chirurgical de la pubalgie. V Fractures de fatigue. 22. Fractures de fatigue du sacrum et de l'aile iliaque. 23. Fracture de fatigue du trou obturateur. 24. Fractures de fatigue du col du fémur.