Parasitologie et mycologie médicales - Guide des analyses et des pratiques diagnostiques

Ce guide fournit la synthèse la plus à jour et la plus exhaustive sur les techniques d’analyse et les pratiques diagnos­tiques en parasitologie, mycologie et entomologie médicales.

Ouvrage indispensable pour le biologiste de ville ou hospitalier, il décrit les techniques d’analyse médicales pour chaque prélèvement. L’identification des pathogènes est facilitée par une riche iconographie issue du fonds ANOFEL. Un index permet d’accéder rapidement aux informations recherchées.

Pédagogique et d’utilisation aisée, ce guide fournit également la démarche diagnostique en fonction du pathogène recherché grâce à de nombreux tableaux, logigrammes et algorithmes. De nombreuses informations utiles, comme les coordonnées des centres de référence et des laboratoires spécialisés dans les pathogènes rares, enrichissent chaque chapitre.

Chaque chapitre détaille les normes de qualité et les processus d’éva­luation en vigueur.

Sont ainsi développés :

Les diagnostics directs, techniques de coloration, de concentration, mises en culture

Les diagnostics immunologiques (immunochromatographie, agglu­tination, immunofluorescence, ELISA et Western Blot, etc.)

Les techniques de biologie moléculaire (PCR, séquençage, génoty­page)

Les parasitoses de France métropolitaine ou tropicales (amoebose, giardiose, paludisme, toxoplasmose, etc.)

L’entomologie médicale liée aux ectoparasitoses (gale, poux, puces, punaises, etc.)

Les mycoses superficielles et profondes, y compris les mycoses émergentes ou ré-émergentes

Cet ouvrage collectif, fruit du travail de spécialistes reconnus, sous l’égide de l’Association française des enseignants de parasitologie et mycologie (ANOFEL), constitue la référence la plus exhaustive et la plus rigoureuse sur le sujet.

Il s’adresse aux biologistes, praticiens, techniciens en parasitologie-mycologie et maladies tropicales ainsi qu’aux pharmaciens, étudiants et internes en biologie médicale, étudiants des 2e et 3e cycles de médecine et de pharmacie.