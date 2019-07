Ostéopathie pédiatrique

De la naissance à l’adolescence, l’être humain traverse des périodes cruciales de développement auxquelles l’ostéopathie peut contribuer efficacement en assurant ou restaurant son harmonie. Cet ouvrage offre une synthèse globale et documentée des spécificités de cette prise en charge.En associant approche théorique et pratique, l’auteur aborde les thèmes de la naissance et du nouveau-né, de la croissance et du développement de l’enfant, du concept crânien et des dysfonctions. L’examen du patient est envisagé par le biais de l’anamnèse et du bilan ostéopathique en fonction de l’âge de l’enfant. Les grands principes et les procédures sont d’abord détaillés, puis les présentations cliniques pouvant être traitées par les procédures ostéopathiques sont abordées, avec pour chacune d’elles un protocole de traitement et des conseils aux parents. Les conduites thérapeutiques sont toujours éclairées par l’anatomie, la biomécanique et la neurophysiologie, et agrémentées de nombreuses photos en pratique et de schémas anatomiques.Cette nouvelle édition, entièrement revue et enrichie d’une quarantaine d’illustrations, est augmentée de nouveaux thèmes comme le score d’Apgar, le développement psychomoteur normal, le stress de l’enfant et l’axe hypothalamo-hypophysosurrénalien, les troubles du sommeil et les notions d’efficacité prouvée des tests ostéopathiques. Cet ouvrage didactique et complet permet au praticien d’approfondir ses connaissances sur la spécificité de l’approche ostéopathique en pédiatrie, qui s’inscrit en complément de l’approche médicale.