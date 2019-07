Orthopédie pédiatrique. Rachis et thorax

Partie I. Traitement orthopédique des déformations vertébrales, 1. Confection d'un corset plâtré pour correction d'une scoliose ou d'une hypercyphose, 2. Confection d'une orthèse du tronc pour correction des déformations vertébrales avant la fin de la croissance, 3. Tech. de traction squelettique – mise en place d'un halo crânien, Partie II. Chirurgie des déformations vertébrales, 4. Abord et fusion postérieurs du rachis thoracique, lombaire et lombo-sacré, 5. Voies d'abord ant. du rachis – thoracotomie, thoraco-phréno-lombotomie et lombotomie, 6. Voies d'abord ant. et post. du rachis cervical, 7. Prise de greffe iliaque, de greffon tibial, 8. Mise en place des implants rachidiens pour la correction des déformations vertébrales, 9. Tech. de fixation pelvienne étendues aux ailes iliaques, 10. Mise en place des implants pour une fixation lombo-sacrée : techn. de Jackson, 11. Mise en place des implants pour une fixation lombo-sacrée par vis ilio-sacrée, 12. Tech. de chirurgie mini-invasive dans les scolioses neuromusculaires, 13. Tech. de correction des déformations vertébrales par voie postérieure selon la technique de translation simultanée sur deux tiges et dérotation concave, 14. Correction par rotation d'une tige dans les scolioses idiopathiques, 15. Tech. de correction des déformations vertébrales par voie postérieure : le cintrage in situ, 16. Tech. de correction des déformations vertébrales par translation de liens sous-lamaires, 17. Tech. de correction des déformations vertébrales par voie postérieure : maladie de Scheuermann, 18. Les instrumentations sans arthrodèse : tiges de croissance avec ancrage rachidien ou thoracique, 19. Arthrodèse antérieure (étai, inlay et correction par instrumentation antérieure, 20. Discectomie par thoracoscopie, 21. Chirurgie cosmétique (gibbectomie), Partie III. Ostéotomies vertébrales, 22. Ostéotomies vertébrales par voie postérieure, Partie IV. Chirurgie du spondylolisthésis, 23. Reconstruction isthmique du spondylolisthésis de bas grade, 24. Arthrodèse in situ par voie de Wiltse dans les spondylolisthésis, 25. Réduction « orthopédique » du spondylolisthésis par lyse isthmique à grand déplacemt, 26. Réduction chir. de la cyphose dans les spondylolisthésis à grand déplacement, 27. Arthrodèse circonférentielle par voie post. rétrograde dans les spondylolisthésis à grand déplacement, 28. Arthrodèse lombaire intersomatique par voie post. pour spondylolisthésis, 29. Arthrodèse antérieure lombo-sacrée non instrumentée par voie antérieure, Partie V. Chirurgie des malformations vertébrales, 30. Hémivertebrectomie, 31. Épiphysiodèse convexe pour hémivertèbre, 32. Kyphectomie pour myéloméningocèle, Partie VI. Divers, 33. Arthrodèse occipito-cervicale et cervicale supérieure, arthrodèse cervicale antérieure, Partie VII. Chirurgie des déformations thoraciques, 34. Correction du pectus excavatum de l'enfant et de l'adolescent par la technique de Nuss, 35. Pectus carinatum : techn. chirurgicale.